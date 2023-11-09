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Взрывы в оккупированном Скадовске. Есть "прилет" по базе россиян

Фото: взрывы в оккупированном Скадовске раздаются 9 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в четверг, 9 ноября, во временно захваченном Скадовске Херсонской области раздавались взрывы. Их эпицентром стало месторасположение оккупантов на базе "Лотос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Скадовск. #НашіОчіВсюди сообщают о прилете по базированию оккупантов на базе "Лотос" примерно 25 минут назад", - рассказал он.

Ситуация в Скадовске

Скадовск - город Херсонской области, расположенный на левом берегу Днепра. Населенный пункт был оккупирован российской армией в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Укриану. В последнее время там постоянно происходят "хлопки". Например, буквально 4 ноября в Скадовске гремели взрывы. Тогда писали о "прилете", предварительно в гостиницу "Цитадель". Сообщается, что в одном из районов города после взрыва пропало электричество.

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