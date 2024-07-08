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Вибухи в Мелітополі: після "прильотів" у місті зникло світло, вода та інтернет

Ілюстративне фото: в окупованому Мелітополі після вибухів зникло електроживлення, вода та зв'язок (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області після вибухів, що пролунали вдень 7 липня, у місті зникло електроживлення майже у всіх районах. Крім того, сталося відключення водопостачання, зник інтернет і є проблеми з мобільним зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РІА-Мелітополь" та заяви представників окупаційної "адміністрації".

Такі відключення у підконтрольному російським загарбникам місті фіксуються після серії "прильотів" у неділю вдень, попередньо, по цілях окупантів в районі аеродрому.

Українське видання пише, що ввечері 7 липня в Мелітополі були знеструмлені майже всі райони. Крім того, в місті та районі практично у всіх абонентів зник інтернет, а мобільний зв'язок працював із перебоями.

Представник окупаційної "адміністрації" регіону, гауляйтер Євген Балицький в своєму Telegram заявив, що у Мелітополі лікарні перевели на резервне живлення. Також пропагандисти кажуть про відключення системи захисту ліній, і що з альтернативних джерел відбувається забезпечення базових станцій зв'язку.

Знеструмлення фіксувалося і в Мелітопольському районі. В більшості населених пунктів там немає також води, мобільний зв'язок зник.

Що передувало

Раніше повідомлялося про серію вибухів, що пролунали в окупованому Мелітополі 7 липня вдень. Ії було щонайменше три. Також з'явилася інформація, що після "прильотів" на аеродромі сталася пожежа.

Місцеве ЗМІ писало про займання в трьох локаціях, а найбільший осередок задимлення фіксувався ближче до Каховського шосе.

 

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МелітопольВибухВідключеня світла