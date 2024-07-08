Вибухи в Мелітополі: після "прильотів" у місті зникло світло, вода та інтернет

Такі відключення у підконтрольному російським загарбникам місті фіксуються після серії "прильотів" у неділю вдень, попередньо, по цілях окупантів в районі аеродрому.

Українське видання пише, що ввечері 7 липня в Мелітополі були знеструмлені майже всі райони. Крім того, в місті та районі практично у всіх абонентів зник інтернет, а мобільний зв'язок працював із перебоями.

Представник окупаційної "адміністрації" регіону, гауляйтер Євген Балицький в своєму Telegram заявив, що у Мелітополі лікарні перевели на резервне живлення. Також пропагандисти кажуть про відключення системи захисту ліній, і що з альтернативних джерел відбувається забезпечення базових станцій зв'язку.

Знеструмлення фіксувалося і в Мелітопольському районі. В більшості населених пунктів там немає також води, мобільний зв'язок зник.

Що передувало

Раніше повідомлялося про серію вибухів, що пролунали в окупованому Мелітополі 7 липня вдень. Ії було щонайменше три. Також з'явилася інформація, що після "прильотів" на аеродромі сталася пожежа.

Місцеве ЗМІ писало про займання в трьох локаціях, а найбільший осередок задимлення фіксувався ближче до Каховського шосе.