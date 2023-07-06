Вибухи у Львові: пошкоджений житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури, є поранені

У Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є поранені громадяни, а також - пошкодження на об'єкті інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
"Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені.", - поінформував урядовець.
Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у місті під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.
"Друзі, ми не будемо зараз говорити про наслідки обстрілів. Всі міські служби роблять свою роботу", - написав він у своєму Telegram.
Згодом Садовий додав, що зараз відомо про 4 поранених в наслідок ракетного обстрілу.
"Кількість збільшується. Дані уточнюються. Одну людину у важкому стані везе швидка", - розповів мер міста.
Також Садовий згодом повідомив, що у Львові уламки ракети влучили у житловий будинок, й співробітники ДСНС дістають людей з-під завалів.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що російська ракета влучила у багатоквартирний будинок, і було займання, яке оперативно загасили.
"Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали", - розповів чиновник.
Пізніше голова Львівської ОВА оприлюднив в мережі кадри з місця події, де уламок збитої цілі впав на житловий будинок.
Чиновник зазначив, що Росія прицільно б'є по житлових будинках.
РФ вкотре атакувала українські міста, застосовуючи дрони та ракети. В Україні цієї ночі була оголошена масштабна повітряна тривога. Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, була загроза завдання противником ударів за допомогою ударних БПЛА і ракет.
Також стало відомо про роботу протиповітряної оборони. У низці областей повідомляли про звуки вибухів.
Також цієї ночі у Львові пролунала серія вибухів.
Всі подробиці про нинішню нічну ворожу повітряну атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.