Взрывы во Львое: поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры, есть раненые

Во Львове этой ночью прогремели взрывы во время очередной вражеской воздушной атаки. В результате есть раненые граждане, а также - повреждения на объекте инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
"Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове, предварительно есть раненые", - проинформировал чиновник.
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, в городе во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.
"Друзья, мы не будем сейчас говорить о последствиях обстрелов. Все городские службы делают свою работу", - написал он в своем Telegram.
Позже Садовый добавил, что сейчас известно о 4 раненых в результате ракетных обстрелов.
"Количество увеличивается. Данные уточняются. Одного человека в тяжелом состоянии везет скорая", - рассказал мэр города.
Также Садовый позже сообщил, что во Львове обломки ракеты попали в жилой дом, и сотрудники ГСЧС достают людей из-под завалов.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что российская ракета попала в многоквартирный дом, и было возгорание, которое оперативно погасили.
"Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", - рассказал чиновник.
Позже глава Львовской ОВА опубликовал в сети кадры с места происшествия, где обломок сбитой цели упал на жилой дом.
РФ в очередной раз атаковала украинские города, применяя дроны и ракеты. В Украине этой ночью была объявлена масштабная воздушная тревога. Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, была угроза нанесения противником ударов с помощью ударных БПЛА и ракет.
Также стало известно о работе противовоздушной обороны. В ряде областей сообщали о звуках взрывов.
Также этой ночью во Львове прогремела серия взрывов.
Все подробности о нынешней ночной вражеской воздушной атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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