Вибухи в Курську. В ГУР розповіли про "приліт" у будівлю МВС, - джерела

"Нова серія вибухів відбулась під ранок. Влучання у будівлю МВС", - йдеться в повідомленні.

Як зазначило джерело - це продовження атак у Курську, зокрема на будівлю ФСБ та НПЗ.

Вибухи в Курську

Нагадаємо, що під ранок в російському місті Курськ повідомляли про вибухи нібито через наліт дронів.

Згодом місцева влада повідомила, що в Центральному окрузі міста через "атаку українських БПЛА" нібито є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі.

Також вибиті шибки у багатоквартирному будинку. Традиційно, росіяни звітують, що "ППО спрацювала", а "постраждалих немає".

Місцевий губернатор стверджує, що один БПЛА впав у Курському районі. Там були вибиті шибки в приватному будинку.

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