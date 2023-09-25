Вибухи в Курську. В ГУР розповіли про "приліт" у будівлю МВС, - джерела

Цього ранку в російському Курську жалілися на атаку безпілотників. Стало відомо, що внаслідок нової "бавовни" є влучання у місцеву будівлю МВС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.
"Нова серія вибухів відбулась під ранок. Влучання у будівлю МВС", - йдеться в повідомленні.
Як зазначило джерело - це продовження атак у Курську, зокрема на будівлю ФСБ та НПЗ.
Нагадаємо, що під ранок в російському місті Курськ повідомляли про вибухи нібито через наліт дронів.
Згодом місцева влада повідомила, що в Центральному окрузі міста через "атаку українських БПЛА" нібито є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі.
Також вибиті шибки у багатоквартирному будинку. Традиційно, росіяни звітують, що "ППО спрацювала", а "постраждалих немає".
Місцевий губернатор стверджує, що один БПЛА впав у Курському районі. Там були вибиті шибки в приватному будинку.
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