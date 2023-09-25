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Взрывы в Курске. В ГУР рассказали о "прилете" в здание МВД, - источники

Фото: в ГУР рассказали о "прилете" в здание МВД (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Этим утром в российском Курске жаловались на атаку беспилотников. Стало известно, что в результате новой "бавовны" есть попадание в местное здание МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

"Новая серия взрывов произошла под утро. Попадание в здание МВД", - говорится в сообщении.

Как отметил источник, это продолжение атак в Курске, в частности на здание ФСБ и НПЗ.

 

Взрывы в Курске

Напомним, что под утро в российском городе Курск сообщали о взрывах якобы из-за налета дронов.

Впоследствии местные власти сообщили, что в Центральном округе города из-за "атаки украинских БПЛА" якобы есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания.

Также выбиты стекла в многоквартирном доме. Традиционно, россияне отчитываются, что "ПВО сработала", а "пострадавших нет".

Местный губернатор утверждает, что один БПЛА упал в Курском районе. Там были выбиты оконные стекла в частном доме.

Атака на Курск продолжается

Напомним, что вчера в Курске тоже было неспокойно. Так, украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске в день города.

Также под атаку дрона попал нефтеперерабатывающий завод у местного аэродрома.

Традиционно, россияне утверждают, что "атаки отбиты". При этом мэр Курска Игорь Куцак отменил праздничный салют ко Дню города.

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