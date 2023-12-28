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Вибухи в Криму. Міноборони РФ звітує про роботу ППО при атаці дронів

Четвер 28 грудня 2023 05:38
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Вибухи в Криму. Міноборони РФ звітує про роботу ППО при атаці дронів Ілюстративне фото: в окупованому Криму працювали системи ППО через атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

В тимчасово окупованому Криму цієї ночі сили та засоби протиповітряної оборони російських загарбників відбивали атаку безпілотників. Російське Міністерство оборони стверджує про нібито збиття двох дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.

В оборонному відомстві країни-агресора традиційно звинувачують Україну в цьому нальоті БПЛА. Також зазначається, що дрони були літакового типу.

Як йдеться у заяві, черговими засобами ППО вночі "два українські БпЛА знищені" над територією Криму.

Де саме велася робота ППО по протидії дронам, та які наслідки події - нічого не уточнюється.

Так, раніше пізно ввечері у середу та вночі у четвер в кримських пабліках та соцмережах писали про серії вибухів спочатку в Севастополі, а згодом у Красноперекопську.

Вибухи у Криму цієї ночі

Нагадаємо, близько пів на дванадцяту ночі повідомлялося про вибухи в окупованому Севастополі в районі бухти. У ТГ-каналах розповідали про чотири-п'ять вибухів.

Своєю чергою місцевий гауляйтер Михайло Развозжаєв розповідав про роботу систем протиповітряної оборони, та про нібито збиття одного безпілотника над Чорним морем.

А вже близько першої ночі з'явилися повідомлення в кримських пабліках про чотири вибухи в районі Красноперекопська, недалеко від Джанкоя на півночі Криму. Представники окупаційної "адміністрації" не пояснювали причину такої нічної "бавовни".

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