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Вибухи на Кримському мосту: двоє людей загинули, поранено дитину

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Понеділок 17 липня 2023 07:41
Вибухи на Кримському мосту: двоє людей загинули, поранено дитину Фото: внаслідок вибухів на Кримському мосту загинули двоє людей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, близько 4 ранку за київським часом, на Кримському мості пролунало вибухи, внаслідок яких загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram губернатора Білгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

Про загибель двох людей повідомлялося у перші хвилини після вибухів із посиланням на очевидців. Через 2 години загибель чоловіка та жінки, а також поранення їхньої доньки підтвердив чиновник.

Повідомляється, що у машині, яка постраждала внаслідок вибуху, перебували мешканці Нового Осколу Білгородської області РФ.

Вибухи на Кримському мосту

На Кримському мосту сьогодні вночі, 17 липня, пролунали вибухи. За словами представника окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, на Кримському мості "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори". Працюють правоохоронці.

Нагадаємо, що це не перше ушкодження Кримського мосту. У жовтні 2022 року внаслідок вибуху на Кримському мосту обрушилися дві півсекції його автомобільної частини та було пошкоджено залізничну колію.

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