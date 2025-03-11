Вибухи в Івано-Франківську: одна людина загинула, ще троє поранені

Мер Івано-Франківська повідомив, що невідомі вибухові пристрої спрацювали за двома адресами: Привокзальна, 9 та 49. Однак більш детальну інформацію скажуть правоохоронні органи, які працюють на місці події.

За попередньою інформацією, внаслідок вибухів одна людина загинула, одна знаходиться в дуже важкому стані. Ще двоє людей поранені, їм надають медичну допомогу.

"Бачимо, що війна є на всій території України, і дуже важливо бути максимально обачними. Будьмо дуже обачні, особливо в місцях скупчення людей. Ворог також працює. Поки не знаємо, яка офіційна версія, над цим працюють слідчі", - зазначив Марцінків.

Що говорить ДСНС

Рятувальники зазначають, що о 18:31 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Привокзальна біля житлового будинку відбувся вибух невідомого предмету.

За попередньою інформацією, в результаті події одна особа загинула, троє осіб травмовано. Рятувальники, прибувши до місця виклику транспортували потерпілих до карет швидкої медичної допомоги.

Фото: рятувальники працюють на місцях вибухів (t.me/ifdsns)

Також О 18:48 надійшло друге повідомлення про те, що на вулиці Залізнична виникла пожежа покрівлі багатоквартирного житлового будинку на площі 400 м² (за попередньою інформацією працівників поліції, в результаті вибуху на мансардному поверсі).

Рятувальники, прибувши до місця виклику, врятували 4 мешканців та евакуювали 15 мешканців з під’їзду житлового будинку, локалізували та ліквідували пожежу.