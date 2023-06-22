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Вибухи пролунали в Харкові, Кривому Розі та Кременчуці

Фото: в Україні пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У низці областей України вночі, 22 червня, оголосили про повітряну тривогу. В Харкові, Кривому Розі, та Кременчуці пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

В Україні лунають вибухи

У Кривому Розі пролунали вибухи, місцевих закликають перебувати в укриттях.

Також, було чутно вибухи в Кременчуці та в Харкові.

Росіяни атакують Харківську область

Поліція Харківської області закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

"Ворог знову обстрілює Харківську область", - йдеться у повідомленні.

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