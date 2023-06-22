RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрывы раздались в Харькове, Кривом Роге и Кременчуге

Фото: в Украине прозвучали взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В ряде областей Украины ночью, 22 июня, объявили о воздушной тревоге. В Харькове, Кривом Роге и Кременчуге раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В Украине раздаются взрывы

В Кривом Роге раздались взрывы, местных призывают находиться в укрытиях.

Также были слышны взрывы в Кременчуге и в Харькове.

Взрыв в Кривом Роге

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен", - отметил Вилкул.

Он добавил, что зафиксированы повторные пуски в сторону города.

Россияне атакуют Харьковскую область

Полиция Харьковской области призвала жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

"Враг снова обстреливает Харьковскую область", - говорится в сообщении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогКременчугВзрывхарков