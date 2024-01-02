Взрывы в Харькове: есть "прилеты", начались пожары, есть раненые
Харьков оказался под массированным ракетным ударом 2 января. Уже есть данные о нескольких "прилетах" по городу, начались пожары. Много пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Данные о пострадавших
Сейчас уже известно о шести пострадавших.
"На данный момент медики оказывают помощь шестерым пострадавшим", - рассказал Синегубов.
Четыре удара по городу
"Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели", - рассказал Терехов.
Оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову.
"В частности, по центральной части города. На эту минуту - без пострадавших. Информация обновляется. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары", - отметил Синегубов.
Харьков под массированным ракетным ударом
Перед этим Терехов сообщил о взрывах в Харькове. По словам главы ОВА, город оказался под массированным ракетным ударом. По всей Украине объявлена воздушная тревога.
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