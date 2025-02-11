Вибухи в Енгельсі та Саратові: дрони атакували аеродром і НПЗ

За інформацією каналів SHOT і Mash, над Енгельсом приблизно близько 4-ї години за місцевим часом прогриміли щонайменше 11 вибухів. Зокрема було чути звуки, схожі на автоматні черги. Все це було чутно в стороні місцевого аеродрому.

Крім того, за словами місцевих жителів, спрацювала система тривоги, яка багатьох розбудила. За попередніми даними, нібито було знищено кілька повітряних цілей. Незадовго до вибухів губернатор Саратовської області попереджав, що для регіону існує загроза атаки безпілотниками.

Пізніше SHOT опублікував відео, на якому, як стверджується, чути один із потужних вибухів в Енгельсі цієї ночі.

Паралельно з атакою на Енгельса, звуки вибухів було чутно в Саратові. За словами місцевих жителів, після вибухів, у районі місцевого НПЗ виникла пожежа.

Наразі в жодному з двох випадків ще не було офіційних даних про наслідки атаки.