Вибухи чутно в Миколаєві: що сталося

У суботу, 29 жовтня, у Миколаєві лунають вибухи. Вони сталися без оголошення повітряної тривоги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

Як повідомлялось, у Миколаєві та області зранку 29 жовтня було чути звуки вибухів. При цьому повітряну тривогу в регіоні також не оголошували.

Крім того, на ранок суботи 29 жовтня стало відомо, що окупанти обстріляли населений пункт Галицинівської громади в Миколаївському районі. Четверо людей отримали поранення.

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