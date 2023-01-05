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Вибухи на аеродромі в Енгельсі ускладнили ракетні обстріли України, - британська розвідка

Фото: вибухи на аеродром в Енгельсі ускладнили рашистам атаки на Україну (maxar.com)
Автор: Олександр Білоус

Росія змушена була перекинути далеку авіацію з Енгельса на Далекий схід. Це дуже ускладнить ракетні атаки на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов повідомив, що Росія перекинула на Далекий схід важкі бомбардувальники Ту-95МС BEAR та середні бомбардувальники Ту-22М3 BACKFIRE дальньої авіації (LRA).

За даними британської розвідки, 5 та 26 грудня було завдано ударів по авіабазі LRA в Енгельсі, кілька літаків пошкоджено. Росія, швидше за все, відреагувала на інциденти, провівши загальне розосередження літаків LRA, особливо на аеродромах, що розташовані далі від України.

LRA, як і раніше, зможе запускати крилаті ракети повітряного базування по території України, оскільки дальність дії цієї зброї становить 5000 км на додаток до дальності польоту бомбардувальників.

"Однак польоти з місць розосередження додадуть додаткове навантаження на технічне обслуговування і ще більше виснажать обмежену кількість льотних годинників, доступних на цих літаках, що старіють", - зазначає в Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка пояснила нездатність Росії захистити авіабазу в Енгельсі.

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