Британська розвідка пояснила нездатність Росії захистити авіабазу в Енгельсі

Росія перекинула системи ППО середньої дальності, такі як "Панцир" до лінії фронту. Через це аеродроми у глибокому тилу залишилися без захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, рано вранці 26 грудня 2022 року російська авіабаза в місті Енгельс зазнала атаки вдруге за три тижні. Російські ЗМІ повідомили, що удару по об'єкту, одній з основних оперативних баз російського флоту стратегічних бомбардувальників, було завдано безпілотними літальними апаратами (БПЛА).

За даними британської розвідки, Росія тривалий час приділяла дуже велику увагу підтримці передової наземної протиповітряної оборони, але стає все очевиднішим, що вона щосили намагається протистояти повітряним загрозам глибоко всередині Росії.

При цьому однією з проблем для Росії, ймовірно, є винятковий попит на сучасні системи ППО середньої дальності, такі як SA-22 "Панцир", які, як очікується, відіграватимуть важливу роль у протидії БПЛА.

"Окрім забезпечення точкового захисту стратегічних об'єктів, таких як Енгельс, ці системи нині у великій кількості потрібні для захисту польових штабів поблизу лінії фронту в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.