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Взрывы на аэродроме в Энгельсе усложнили ракетные обстрелы Украины, - британская разведка

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Украина, Четверг 05 января 2023 08:59
Взрывы на аэродроме в Энгельсе усложнили ракетные обстрелы Украины, - британская разведка Фото: взрывы на аэродром в Энгельсе усложнили рашистам атаки на Украину (maxar.com)
Автор: Александр Белоус

Россия была вынуждена перебросить дальнюю авиацию из Энгельса на Дальний восток. Это сильно усложнит ракетные атаки на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия перебросила на Дальний восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС BEAR и средние бомбардировщики Ту-22М3 BACKFIRE дальней авиации (АВД).

По данным британской разведки, 5 и 26 декабря были нанесены удары по авиабазе LRA в Энгельсе, несколько самолетов повреждены. Россия, скорее всего, отреагировала на инциденты, проведя общее рассредоточение самолетов LRA, особенно на аэродромах, расположенных дальше от Украины.

LRA по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку дальность действия этого оружия составляет 5000 км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.

"Однако полеты из мест рассредоточения добавят дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощат ограниченное количество летных часов, доступных на этих стареющих самолетах", - отмечает в Минобороны Британии.

Напомним, ранее британская разведка пояснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе.

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