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Вибух на заводі під Москвою. У РФ знайшли крайнього і відправили його в СІЗО

Фото: вибух під Москвою стався на заводі, який виготовляє прилади для військових
Автор: Наталія Кава

Сергієво-Посадський міський суд Підмосков'я заарештував Сергія Чанкаєва. Він є технічним директором фірми "Піро-Росс", на складі якої нещодавно стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

Як повідомляють росЗМІ, на складі, що вибухнув у Сергієвому Посаді, зберігалося близько 4 тонн пороху, переданих з оборонного заводу для утилізації.

Як вважає слідство, причиною вибуху стало нібито порушення техніки безпеки. При цьому Чанкаєв заперечує факт порушень, які могли призвести до вибуху.

Варто зауважити, що АТ "Загорський оптико-механічний завод" входить до холдингу "Швабе" російської держкорпорації "Ростех". Та нібито є одним з основних російських розробників та виробників спостережних приладів для силових структур та промисловості.

Там також виробляється медична апаратура для діагностики та лікування захворювань тканин та судин ока, флюорографи та підсилювачі яскравості рентгенівського зображення, а також різні фотометричні прилади.

Вибух в Сергієвому Посаді

Нагадаємо, 9 серпня у Московській області на Загорського оптико-механічному заводі стався вибух. Підприємство знаходиться у місті Сергієв Посад, що знаходиться за 70 км від Москви.

Офіційною версією вибуху у РФ вже назвали "людський фактор". Мовляв, вибух стався на території заводу, де розміщувався склад з піротехнікою компанії "Піро-Рос".

За останніми даними, внаслідок інциденту постраждали щонайменше 43 особи. Від вибухової хвилі у кількох будинках у різних районах міста вибило шибки. На заводі оголосили тотальну евакуацію.

Більш детально про вибух у підмосковному Сергієвому Посаді на заводі - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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