Взрыв на заводе под Москвой. В РФ нашли крайнего и отправили его в СИЗО

Как сообщают росСМИ, на взорвавшемся в Сергиевом Посаде складе хранилось около 4 тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации.

Как считает следствие, причиной взрыва стало якобы нарушение техники безопасности. При этом Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли привести к взрыву.

Стоит отметить, что АО "Загорский оптико-механический завод" входит в холдинг "Швабе" российской госкорпорации "Ростех". Но якобы один из основных российских разработчиков и производителей наблюдательных приборов для силовых структур и промышленности.

Там также производится медицинская аппаратура для диагностики и лечения заболеваний ткани и сосудов глаза, флюорографы и усилители яркости рентгеновского изображения, а также различные фотометрические приборы.

Взрыв в Сергиевом Посаде

Напомним, 9 августа в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Предприятие находится в городе Сергиев Посад, который находится в 70 км от Москвы.

Официальной версией взрыва в РФ уже назвали "человеческий фактор". Мол, взрыв произошел на территории завода, где размещался склад с пиротехникой компании "Пиро-Росс".

По последним данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 43 человека. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. На заводе была объявлена тотальная эвакуация.

Более подробно о взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде на заводе – читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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