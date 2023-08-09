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Вибух на заводі під Москвою: у мережі повідомляють про першу загиблу

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Середа 09 серпня 2023 18:20
Вибух на заводі під Москвою: у мережі повідомляють про першу загиблу Фото: у мережі повідомляють про першу загиблу після вибуху на заводі під Москвою (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок вибуху на заводі в російському місті Сергієв Посад Московської області є одна загибла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SHOT.

За інформацією російського пропагандистського Telegram-каналу, загинула 45-річна жінка.

Вона нібито отримала опіки всього тіла, що стало причиною смерті.

Вибух на заводі у Сергієвому Посаді

Нагадаємо, сьогодні у Московській області на Загірському оптико-механічному заводі стався вибух. Пізніше у мережі почали писати про те, що внаслідок інциденту десятки людей постраждали.

На заводі виготовляють наглядові прилади для силових структур і промисловості.

Росіяни стверджують, що причиною вибуху нібито став людський чинник. Він "прогримів на території заводу, де знаходився склад з піротехнікою".

Більш детально про вибух можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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