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Взрыв на заводе под Москвой: в сети сообщают о первой погибшей

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Среда 09 августа 2023 18:20
Взрыв на заводе под Москвой: в сети сообщают о первой погибшей Фото: в сети сообщают о первой погибшей после взрыва на заводе под Москвой (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В результате взрыва на заводе в российском городе Сергиев Посад Московской области есть одна погибшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SHOT.

По информации российского пропагандистского Telegram-канала, погибла 45-летняя женщина.

Она якобы получила ожоги всего тела, что и стало причиной смерти.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Напомним, сегодня в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Позже в сети начали писать о том, что в результате инцидента десятки людей пострадали.

На заводе производят наблюдательные приборов для силовых структур и промышленности.

Россияне утверждают, что причиной взрыва якобы стал человеческий фактор. Он "прогремел на территории завода, где находился склад с пиротехникой".

Более детально о взрыве можете узнать в материале РБК-Украина.

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