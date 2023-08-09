Взрыв на заводе под Москвой: в сети сообщают о первой погибшей
В результате взрыва на заводе в российском городе Сергиев Посад Московской области есть одна погибшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SHOT.
По информации российского пропагандистского Telegram-канала, погибла 45-летняя женщина.
Она якобы получила ожоги всего тела, что и стало причиной смерти.
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
Напомним, сегодня в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Позже в сети начали писать о том, что в результате инцидента десятки людей пострадали.
На заводе производят наблюдательные приборов для силовых структур и промышленности.
Россияне утверждают, что причиной взрыва якобы стал человеческий фактор. Он "прогремел на территории завода, где находился склад с пиротехникой".
Более детально о взрыве можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.