Вибух у Шевченківському суді Києва: у районі будівлі перекрили рух транспорту

Після вибуху у Шевченківському районному суді Києва у районі будівлі було перекрито рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс у Telegram .

"Затримується рух автобусів №9, 14т, 14тк по вул. Дегтярівська, 31. В обох напрямках поліцією перекрито рух транспорту", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що рух організований за маршрутом: вулиця Теліги - вулиця Дорогожицька - вулиця Сім'ї Хохлових - вулиця Дегтярівська.

Вибух у Шевченківському райсуді

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня,у Шевченківському районному суді пролунав вибух. Згодом з'ясувалося, що вибухівку там підірвав підсудний, якого доправили до будівлі нацгвардійці.

Джерело РБК-Україна розповіло, що вибухівку підірвав чоловік, який у 2015 році кинув гранату у правоохоронців під будівлею Верховної ради. Ним виявився Ігор Гуменюк, який був бійцем добровольчого батальйону "Січ".

Зараз на місце події вже прибули поліцейські, спецназ та всі необхідні служби.