Вибух у Шевченківському суді Києва: у районі будівлі перекрили рух транспорту
Після вибуху у Шевченківському районному суді Києва у районі будівлі було перекрито рух транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс у Telegram.
"Затримується рух автобусів №9, 14т, 14тк по вул. Дегтярівська, 31. В обох напрямках поліцією перекрито рух транспорту", - сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що рух організований за маршрутом: вулиця Теліги - вулиця Дорогожицька - вулиця Сім'ї Хохлових - вулиця Дегтярівська.
Вибух у Шевченківському райсуді
Нагадаємо, сьогодні, 5 липня,у Шевченківському районному суді пролунав вибух. Згодом з'ясувалося, що вибухівку там підірвав підсудний, якого доправили до будівлі нацгвардійці.
Джерело РБК-Україна розповіло, що вибухівку підірвав чоловік, який у 2015 році кинув гранату у правоохоронців під будівлею Верховної ради. Ним виявився Ігор Гуменюк, який був бійцем добровольчого батальйону "Січ".
Зараз на місце події вже прибули поліцейські, спецназ та всі необхідні служби.
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