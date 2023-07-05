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Взрыв в Шевченковском суде Киева: в районе здания перекрыли движение транспорта

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Среда 05 июля 2023 19:11
Взрыв в Шевченковском суде Киева: в районе здания перекрыли движение транспорта Фото: после взрыва в Шевченковском суде в районе здания перекрыли движение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

После взрыва в Шевченковском районном суде Киева в районе здания было перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Київпастранс в Telegram.

"Задерживается движение автобусов №9, 14т, 14тк по ул. Дегтяревская, 31. В обоих направлениях полицией перекрыто движение транспорта", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что движение организовано по маршруту: улица Телиги - улица Дорогожицкая - улица Семьи Хохловых - улица Дегтяревская.

Взрыв в Шевченковском райсуде

Напомним, сегодня, 5 июля, в Шевченковском районном суде прогремел взрыв. Позже выяснилось, что взрывчатку там подорвал подсудимый, которого доставили в здание нацгвардейцы.

Источник РБК-Украина рассказал, что взрывчатку подорвал мужчина, который в 2015 году кинул гранату в правоохранителей под зданием Верховной рады. Им оказался Игорь Гуменюк, который являлся бойцом добровольческого батальона "Січ".

Сейчас на место происшествия уже прибыли полицейские, спецназ и все необходимые службы.

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Киев Взрыв Шевченковский райсуд
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