Вибух у Шевченківському райсуді Києва: зловмисник загинув на місці
Зловмисник, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в Telegram.
"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе", - написав міністр.
Він додав, що під час штурму приміщення поранення отримали двоє бійців КОРДу. Їхнє життя врятували щити.
В Офісі генпрокурора при цьому зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти.
У відомстві уточнили, що спробу втечі підсудний зробив, коли перебував у вбиральні. Після цього він закрився всередині конвойного приміщення.
"Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються", - додають у ОГП.
Вибух у Шевченківському райсуді
Нагадаємо, сьогодні у будівлі Шевченківського районного суду пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що один з підсудних підірвав там вибуховий пристрій.
Як розповіло джерело РБК-Україна, зловмисник - чоловік, який у 2015 році кинув гранату у нацгвардійців під будівлею Верховної ради. Ним виявився Ігор Гуменюк - колишній боєць добровольчого батальйону "Січ".
Пізніше на території суду пролунало ще кілька вибухів, після яких туди заїхали автомобілі швидкої допомоги.
Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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