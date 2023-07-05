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Вибух у Шевченківському райсуді Києва: у Нацгвардії розпочали службове розслідування

Фото: у Нацгвардії розпочали службове розслідування через вибух у Шевченківському райсуді Києва (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Тетяна Степанова

За вказівкою міністра внутрішніх справ у Національній гвардії розпочали службове розслідування за фактом подій, які трапилися у Шевченківському райсуді Києва у середу, 5 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

"Розслідування розпочате для всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин події, що трапилась, зокрема щодо правильності дій особового складу варти НГУ, яка здійснювала конвоювання підсудного до суду", - йдеться в повідомленні.

Вибух у Шевченківському райсуді Києва

Нагадаємо, сьогодні у будівлі Шевченківського районного суду пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що один з підсудних підірвав там вибуховий пристрій.

Як розповіло джерело РБК-Україна, зловмисник - чоловік, який у 2015 році кинув гранату у нацгвардійців під будівлею Верховної ради. Ним виявився Ігор Гуменюк - колишній боєць добровольчого батальйону "Січ".

Пізніше на території суду пролунало ще кілька вибухів, після яких туди заїхали автомобілі швидкої допомоги. Як стало відомо, зловмисник, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події.

Детальніше про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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КиївВибухШевченковский райсуд