Вибух у Рівненському ТЦК: є загиблий і поранені

У поліції підтвердили, що вибух стався о 16:15 у приміщенні Рівненського ТЦК.

"Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

На місці вибуху працюють слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та інші екстрені служби. Детальнішу інформацію обіцяють повідомити пізніше.



Фото: поліція на місці вибуху в Рівненському ТЦК (t.me/UA_National_Police)

У заяві Рівненського ТЦК йдеться про те, що вибух стався близько 16:00.

"Інформація про постраждалих та причини вибуху з'ясовуються, територія оточена для забезпечення безпеки", - додали в ТЦК.