Вибух у райсуді Києва: судитимуть шістьох співробітників столичного СІЗО

Стосовно шести співробітників Київського слідчого ізолятору скерували обвинувальні акти. Їх будуть судити за службову недбалість та підроблення документів, внаслідок чого арештанту вдалось пронести в будівлю суду саморобні вибухові пристрої та підірвати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону скерували до суду обвинувальні акти стосовно шести співробітників ДУ "Київський слідчий ізолятор", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трьом обвинуваченим інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, ще трьом - службове підроблення.

"Встановлено, що через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби 5 липня 2023 року арештант виніс із ДУ "Київський слідчий ізолятор" та проніс саморобні вибухові пристрої до Шевченківського районного суду", - інформують в Офісі генпрокурора.

Згодом в приміщенні суду підсудний привів їх у дію, що призвело до його загибелі, а також поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Не обшукали арештанта

Виявилось, що співробітники Київського слідчого ізолятору передали арештанта конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей.

Працівники конвойної служби теж не провели особистий обшук та не перевірили його речі перед тим, як доставити до суду.

Крім того, троє працівників слідчого ізолятора протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, хоча фактично перевірки не проводили.

"Таким чином утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами", - зазначають у відомстві.

Вилучені докази недбалості

"У ході розслідування під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений вилучено гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини. Частина з них, згідно висновку експертизи, входила до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді", - стверджують в Офісі генпрокурора.