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Вибух у порту Туреччини: влада назвала версію диверсії слабкою

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Туреччина, Вівторок 08 серпня 2023 09:16
Вибух у порту Туреччини: влада назвала версію диверсії слабкою Фото: у порту Туреччини стався вибух на елеваторі із зерном (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Турецька влада розглядає версію диверсії як причину вибуху в порту Дериндже, але вона виглядає слабкою.

Про це заявив голова Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

"Це портова зона, і ніхто, хто не пройшов перевірку на безпеку, не може туди увійти. Будь то державний службовець, працівник чи власник підприємства, вони не можуть увійти. Усі можливості, звісно, будуть оцінені, але ця можливість (диверсії - ред.) розглядається як слабкіша", - сказав Гюльдал.

Вибух у Туреччині

Нагадаємо, вчора вдень біля великого турецького комерційного порту Дериндже у Мармуровому морі пролунав вибух.

Очевидці розповідали, що інцидент трапився під час вивантаження зерна на судно.

Поранення отримали щонайменше 10 осіб, частину їх госпіталізували.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що у ході розслідування вибуху в порту Туреччини необхідно вивчити можливу причетність Росії.

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