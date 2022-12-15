Вибух подарунка для начальника поліції Польщі: ЗМІ назвали причину
Причиною вибуху в будівлі Головного управління поліції Польщі, ймовірно, був постріл з гранатомета, подарованого в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.
"За неофіційними даними, причиною вибуху став постріл з гранатомета, який зберігався в "засекреченому приміщенні". Причину інциденту не встановлено, але за словами однієї людини, яка має доступ до місця події, з гранатометом грали співробітники поліції, які перебували в кімнаті", - сказано у повідомленні видання.
При цьому Wyborcza додає, що внаслідок вибуху головний комендант поліції Польщі Ярослав Шимчик втратив слух, але невдовзі він повернувся. Його кабінет був над кімнатою, де стався вибух.
Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня стало відомо, що у Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, який йому передав один із керівників українських служб. Його госпіталізували.
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