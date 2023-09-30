Вибух під Івано-Франківськом: прорвало нафтопровід, є постраждалі

Вибух, який пролунав сьогодні вдень під Івано-Франківськом, стався на нафтопроводі. В результаті постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та мера Надвірної Зіновія Андрійовича.

Порив нафтопроводу, як розповіли в ДСНС, стався поблизу села Стримба Надвірнянського району. В результаті пориву стався розлив нафтопродуктів, після чого спалахнула пожежа, яка перекинулася на приватний будинок.

"За попередньою інформацією постраждало 3 особи. Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники", - зазначили в ДСНС.

Оновлено 18:12.

Як розповів на своїй сторінці у Facebook мер Надвірної Зіновій Андрійович, кількість постраждалих зросла до 5. Серед постраждалих двоє дорослих та троє дітей. Їх госпіталізували.

Вибух під Івано-Франківськом

Сьогодні вдень місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео з села Стримба, яке розташоване за 30 кілометрів від Івано-Франківська.

Спочатку очевидці говорили, що нібито стався вибух газопроводу, проте пізніше уточнили, що вибухнуло щось "пов'язане з нафтою".

В ДСНС України у коментарі РБК-Україна заявляли, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників, але конкретної інформації на той час надати не могли.

Фото та відео з місця події та все, що відомо про вибух на Прикарпатті, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, днями вибух стався на газопроводі в Полтавській області. Тоді під час повітряної тривоги сталася розгерметизація на магістральному газопроводі у Лубенському районі.