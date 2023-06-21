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Вибух в Парижі: кількість постраждалих зросла, під завалами люди

Фото: в Парижі стався вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Парижі збільшилась кількість постраждалих в результаті вибуху. Під завалами досі знаходяться люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Сьогодні в найстарішому районі міста, пролунав гучний вибух. Наразі відомо, що чотири людини перебувають у критичному стані.

Телеканал BFM заявляє, що зараз відомо про 29 постраждалих. Двоє людей досі вважаються зниклими безвісти, їх шукають під завалами.

Вибух в Парижі

Сьогодні, 21 червня, в п'ятому окрузі Парижа пролунав вибух, в результаті якого завалилася частина будівлі. Попередньо, в одному з будинків на площі Альфонса Лаверана вибухнув газ.

Детальніше про сьогоднішній вибух в французькій столиці можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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ФранціяПарижВибух