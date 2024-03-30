У Білій Церкві вибухнула квартира в п'ятиповерхівці, є жертва

Рятувальники локалізували пожежу, що виникла в багатоповерхівці Білої Церкви після вибуху в одній з квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники повідомили, що сьогодні, 30 березня, о 14:56 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківськогорайону надійшло повідомлення, що в місті Біла Церква, на пров. Грузинському, у квартирі на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку стався вибух невстановленого предмету.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що внаслідок вибуху:

зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково;

горить квартира на 3-му та 4-му поверхах.

Під час розвідки працівники ДСНС виявили, що від 2-го до 5-го поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття.

Під час локалізації пожежі у квартирі на 2-му поверсі виявили 1 загиблу жінку. Водночас на 4-му поверсі працівники ДСНС врятували дитину.

Станом на зараз пожежу в будинку локалізовано.