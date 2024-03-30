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У Білій Церкві вибухнула квартира в п'ятиповерхівці, є жертва

Біла Церква, Субота 30 березня 2024 16:54
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У Білій Церкві вибухнула квартира в п'ятиповерхівці, є жертва Фото: рятувальники локалізували пожежу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Рятувальники локалізували пожежу, що виникла в багатоповерхівці Білої Церкви після вибуху в одній з квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники повідомили, що сьогодні, 30 березня, о 14:56 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківськогорайону надійшло повідомлення, що в місті Біла Церква, на пров. Грузинському, у квартирі на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку стався вибух невстановленого предмету.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що внаслідок вибуху:

  • зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково;
  • горить квартира на 3-му та 4-му поверхах.

Під час розвідки працівники ДСНС виявили, що від 2-го до 5-го поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття.

Під час локалізації пожежі у квартирі на 2-му поверсі виявили 1 загиблу жінку. Водночас на 4-му поверсі працівники ДСНС врятували дитину.

Станом на зараз пожежу в будинку локалізовано.

Нагадаємо, 27 березня в Одесі спалахнула пожежа у багатоповерхівці, але їй передував вибух. Місцеві Telegram-канали стверджували, що пожежа виникла через нібито вибух газового балона.

Також нещодавно у Харкові горіла багатоповерхівка. Як повідомили рятувальники, внаслідок інциденту двоє людей загинули.

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