Вибух у Миколаєві: загинули військові Центру протимінної діяльності

Вибух у Миколаєві

У центрі Миколаєва пролунав вибух під час тривоги вдень 14 лютого. Майже одразу стало відомо, що він не був пов'язаний з обстрілом чи "прильотом".

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що вибух стався у центрі Миколаєва, поблизу закладу харчування. В поліції підтвердили вибух, додавши, що він стався на вулиці Пограничній.

Правоохоронці також зазначили, що, попередньо, двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення.

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