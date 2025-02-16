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Вибух у Миколаєві: загинули військові Центру протимінної діяльності

Фото: під час вибуху у Миколаєві 14 лютого загинули троє військових (t.me/MykolaivNationalPolice)
Автор: Наталія Гурковська

Під час вибуху у Миколаєві загинули троє військових Центру протимінної діяльності. Теракт в центрі міста стався 14 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Національного оператора протимінної діяльності Ukrainian Demining Services, Центр протимінної діяльності.

"Жахливий теракт в Миколаєві забрав життя Вадима, Олени та Євгена. Наші колеги - військовослужбовці Центру Протимінної Діяльності", - зазначається у повідомленні Ukrainian Demining Services.

У Центрі протимінної діяльності підтвердили загибель військових.

"З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів", - зазначили у Центрі.

Під час вибуху у Миколаєві 14 лютого загинули троє військових Центру протимінної діяльності - Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик (facebook.com)

Вибух у Миколаєві

У центрі Миколаєва пролунав вибух під час тривоги вдень 14 лютого. Майже одразу стало відомо, що він не був пов'язаний з обстрілом чи "прильотом".

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що вибух стався у центрі Миколаєва, поблизу закладу харчування. В поліції підтвердили вибух, додавши, що він стався на вулиці Пограничній.

Правоохоронці також зазначили, що, попередньо, двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення.

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МиколаївТерактВибух