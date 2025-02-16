Взрыв в Николаеве: погибли военные Центра противоминной деятельности

Взрыв в Николаеве

В центре Николаева прогремел взрыв во время тревоги днем 14 февраля. Почти сразу стало известно, что он не был связан с обстрелом или "прилетом".

Позже местные СМИ сообщили, что взрыв произошел в центре Николаева, вблизи заведения питания. В полиции подтвердили взрыв, добавив, что он произошел на улице Пограничной.

Правоохранители также отметили, что, предварительно, два человека погибли, еще 8 получили ранения.

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