Вибух у Мелітополі стався біля будинку одного з колаборантів, - Федоров

"Розпочалося все приблизно о 4 ранку, коли в місті пролунали автоматні черги, а вже о 5.20 ранку по вулиці Героїв України, 67 пролунав одиночний вибух, який був дуже потужним, бо його чуло найближчих щонайменше з десяток будинків", - розповів він.

За його словами, по цьому адресу проживав один із колаборантів, який працював в правоохоронних структурах. Також, як додав він, сьогодні вже окупаційна влада повідомила, що одна людина постраждала, її відвезли до лікарні.

"Наразі не будемо називати фамілію та посаду цієї людини з правоохоронної структури, ще дані перевіряються та уточнюються. Але, скоріш за все, на одного правоохоронця стане менше", - констатував Федоров.

Оновлено. Трохи пізніше мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram розповів, що внаслідок вибуху загинув колаборант Олександр Міщенко. Він помер у лікарні.

"До повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками", - розповів Федоров.