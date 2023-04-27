UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибух у Мелітополі стався біля будинку одного з колаборантів, - Федоров

Фото: вибух у Мелітополі стався біля будинку одного з колаборантів 27 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок вибуху в Мелітополі в четвер, 27 квітня, постраждав один із місцевих колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"Розпочалося все приблизно о 4 ранку, коли в місті пролунали автоматні черги, а вже о 5.20 ранку по вулиці Героїв України, 67 пролунав одиночний вибух, який був дуже потужним, бо його чуло найближчих щонайменше з десяток будинків", - розповів він.

За його словами, по цьому адресу проживав один із колаборантів, який працював в правоохоронних структурах. Також, як додав він, сьогодні вже окупаційна влада повідомила, що одна людина постраждала, її відвезли до лікарні.

"Наразі не будемо називати фамілію та посаду цієї людини з правоохоронної структури, ще дані перевіряються та уточнюються. Але, скоріш за все, на одного правоохоронця стане менше", - констатував Федоров.

Оновлено. Трохи пізніше мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram розповів, що внаслідок вибуху загинув колаборант Олександр Міщенко. Він помер у лікарні.

"До повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками", - розповів Федоров.

Як повідомлялось, сьогодні вранці, 27 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області було чути вибух.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольвибухиЗапорожская область