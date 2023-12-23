Вибух у Львові: стало відомо про постраждалих, ще двох людей шукають

"За попередньою інформацією вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно це газ", - сказав Садовий.

Він повідомив, що загалом в будинку проживало 6 людей. Наразі 2 дитини та 2 жінки повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих, за даними Садового, неважкий.

"Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами. Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції", - додав мер.

З-під завалу врятовано дитину

"З-під завалу врятовано 1 дитину. Під завалами можливо ще перебувають люди", - повідомили рятувальники.

Фото: у Львові стався вибух в будинку (t.me/dsns_telegram)

В службі заявили, що наразі залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.

Вибух у Львові

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, в приватному будинку Львова стався вибух. Поліція повідомила про перекриття дороги поблизу з місцем інциденту.

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