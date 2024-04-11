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Вибух в Кривому Розі: розбір завалів триває, є поранені

Фото: вибух у Кривому Розі 11 квітня, є поранені (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

На місці вибуху у Кривому Розі Дніпропетровської області поранення отримали двоє людей. Ще одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Пошукову операцію вже завершили. З-під завалів дістали тіло загиблого 47-річного чоловіка. Меддопомогу надали 7 людям. Двоє з них - в лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів він.

Ще понад 20 мешканців, як зазначив голова ОВА, підтримали психологи, які чергують на місці події. 

 

Наслідки вибуху у Кривому Розі 11 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Наслідки вибуху

На зараз відомо, що потрощені 39 квартир. Фахівці продовжують обстеження. Паралельно укріплюють конструкції, встановили опори на 2 та 4 поверхах. До будинку вже повернули світло, воду та газ. 

Вибух у Кривому Розі

Вибух у багатоповерхівці пролунав у Кривому Розі Дніпропетровської області 11 квітня. Внаслідок інциденту є постраждалі. Рятувальники з'ясували, що причиною вибуху був витік побутового газу в одній із квартир. Після чого спалахнула пожежа. Під завалами багатоповерхівки також знайшли тіло 47-річного чоловіка.

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