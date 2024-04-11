Взрыв в Кривом Роге: разбор завалов продолжается, есть раненые

"Поисковую операцию уже завершили. Из-под завалов извлекли тело погибшего 47-летнего мужчины. Медпомощь оказали 7 людям. Двое из них - в больнице в состоянии средней тяжести", - рассказал он.

Еще более 20 жителей, как отметил глава ОВА, поддержали психологи, дежурящие на месте происшествия.

Последствия взрыва в Кривом Роге 11 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)

Последствия взрыва

На данный момент известно, что разбиты 39 квартир. Специалисты продолжают обследование. Параллельно укрепляют конструкции, установившие опоры на 2 и 4 этажах. В дом уже вернули свет, воду и газ.