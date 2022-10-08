Вибух на Кримському мосту пошкодив понад кілометр рейок, - ЗМІ

Так, вибух на мосту пошкодив понад кілометр залізниці.

"Спочатку пожежники намагалися загасити вогонь зі сходів, проте через сильний вітер і паливо, що ллється, боротися з вогнем було складно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв, залізничний пасажирський рух через Кримський міст тимчасово припинено.

Як пише РБК, потяги, які прямують зараз до окупованого Криму, перенаправлені в Анапу.

"Усього 8 жовтня у солученні з Кримом задіяно 11 потягів - п'ять у напрямку Криму, 6 - у напрямку з Криму", - уточнює видання.