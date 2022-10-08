Вибух на Кримському мосту пошкодив понад кілометр рейок, - ЗМІ

Після вибуху з пожежею на Кримському мосту та руйнування двох прольотів переправи пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
Так, вибух на мосту пошкодив понад кілометр залізниці.
"Спочатку пожежники намагалися загасити вогонь зі сходів, проте через сильний вітер і паливо, що ллється, боротися з вогнем було складно", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв, залізничний пасажирський рух через Кримський міст тимчасово припинено.
Як пише РБК, потяги, які прямують зараз до окупованого Криму, перенаправлені в Анапу.
"Усього 8 жовтня у солученні з Кримом задіяно 11 потягів - п'ять у напрямку Криму, 6 - у напрямку з Криму", - уточнює видання.
Як повідомлялось, 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування. Детальніше про НП та те, що відомо на цей момент - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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