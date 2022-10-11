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Вибух на Кримському мосту: Болгарія розпочала розслідування версії Кремля

Фото: у Болгарії розслідують інформацію про вантажівку на Кримському мості (t.me.chp_crimea)
Автор: Олександр Білоус

Служба контррозвідки Болгарії SANS розслідує заяви Росії про те, що вантажівка, яка нібито вибухнула на Кримському мосту, прибула з цієї країни. Розслідування почалося відразу за розпорядженням виконувача обов'язків прем'єр-міністра Галаба Донєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

У неділю глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним повідомив, що маршрут вантажівки, що підірвала Кримський міст, починався в Болгарії, а потім проходив через Грузію, Вірменію, Північну Осетію та Краснодарський край.

Але офіційний представник Єврокомісії Пітер Стано назвав слова Бастрикіна недостовірними.

"У нас немає можливості дізнатися, що сталося в суботу на мосту, що призвело до вибуху, які причини. Ви знаєте достовірність стільки так званих "розслідувань" у Росії. Я не став би довіряти тому, що вони говорять", - сказав він. Стано нагадав, що Крим - це частина України, а Керченський міст - незаконний об'єкт.

Бойко Борисов, колишній прем'єр-міністр і лідер ГЕРБ, який переміг на останніх виборах і намагається сформувати коаліцію, прокоментував терміни "болгарський слід" як поганий тон, пояснивши, що вибухівка не могла бути завантажена в Болгарії, бо там вона ніяк не може перетнути кордон. .

"Якби я був на місці російських служб, мене скоріше цікавило б, де була завантажена вантажівка і що спричинило вибух. Це головне… Зараз під час війни всі намагаються скинути напругу", - додав Борисов. За його словами, люди в його країні вже втомилися і налякані, бо "війна в Україні стає дедалі страшнішою".

Лідер партії "Продовжуємо зміни" та колишній прем'єр-міністр Кирило Пєтков закликав тимчасовий уряд відкинути натяки Кремля на болгарську причетність до підриву Кримського мосту.

"Ми не згодні з нагнітанням страху та паніки з боку Кремля та причетністю імені Болгарії до подій, пов'язаних з Кримським мостом. Ми закликаємо болгарську владу та тимчасовий уряд негайно розслідувати цю справу та спростувати інсинуації Кремля про причетність Болгарії до цієї події. Час має вирішальне значення ", - сказав Петков.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, пошкоджений 8 жовтня Кримський міст вплине на перебіг війни в Україні. Сам інцидент на мосту зачепить російського диктатора Володимира Путіна, який особисто спонсорував його будівництво.

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Крымский мостБолгария