Вибух на хімзаводі у Китаї: рятувальники шукають зниклих, оголошено надзвичайну ситуацію

Нагадаємо, 27 травня там стався вибух в цеху підприємства, розташованого в місті Вейфан. На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи. Причина вибуху наразі невідома, зазначають у звіті з камер відеоспостереження.

Наразі відомо, що щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще шестеро вважаються зниклими безвісти. На фото та відео з китайських соцмереж видно пошкоджені вікна в сусідніх будинках. За словами свідків, вибух було чути за кілька кілометрів від місця події.

Місцеве екологічне бюро порадило жителям прилеглих районів носити захисні маски.

Компанія Shandong Youdao Chemical, що належить групі Himile Group, займається розробкою, виробництвом і продажем пестицидів, фармацевтичних препаратів та хімічних проміжних продуктів. Після вибуху акції її дочірньої компанії Himile Mechanical на біржі впали майже на 4%.