Вибух газу у багатоповерхівці Кропивницького: є постраждалий, двох людей врятували (фото)

Внаслідок вибуху газу у багатоповерхівці у Кропивницькому у четвер, 23 березня, постраждав господар квартири, де сталася НП. Також вдалося врятувати ще двох людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Попередньо руйнувань несучих конструкцій немає. Постраждала одна особа (власник квартири), врятовано двох осіб. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС України, вибух стався у квартирі на шостому поверсі багатоповерхівки на вул. Юрія Коваленка.

"За попередньою інформацією - руйнування несучих конструкцій немає", - додав очільник регіону.

За його даними, вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир.

"Внаслідок вибуху газу, що стався зранку, постраждав один чоловік - власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню", - розповів він.

Як повідомлялося, у четвер, 23 березня, у Кропивницькому стався вибух під час повітряної тривоги. В одній із багатоповерхівок міста сталося НП - вибухнув газ.

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