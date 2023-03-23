ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибух газу у багатоповерхівці Кропивницького: є постраждалий, двох людей врятували (фото)

Новость на русском →
Кропивницький, Четвер 23 березня 2023 10:53
Вибух газу у багатоповерхівці Кропивницького: є постраждалий, двох людей врятували (фото) Фото: через вибух газу у багатоповерхівці у Кропивницькому 23 березня постраждав чоловік (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок вибуху газу у багатоповерхівці у Кропивницькому у четвер, 23 березня, постраждав господар квартири, де сталася НП. Також вдалося врятувати ще двох людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Внаслідок вибуху газу, що стався зранку, постраждав один чоловік - власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню", - розповів він.

За його даними, вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир.

"За попередньою інформацією - руйнування несучих конструкцій немає", - додав очільник регіону.

За даними ДСНС України, вибух стався у квартирі на шостому поверсі багатоповерхівки на вул. Юрія Коваленка.

"Попередньо руйнувань несучих конструкцій немає. Постраждала одна особа (власник квартири), врятовано двох осіб. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у четвер, 23 березня, у Кропивницькому стався вибух під час повітряної тривоги. В одній із багатоповерхівок міста сталося НП - вибухнув газ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницький Вибух
NEWS
Скільки "Шахедів" залишилось у Росії: відповідь ГУР
Скільки "Шахедів" залишилось у Росії: відповідь ГУР
DAILY
Вадим Скібіцький: Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький: Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік