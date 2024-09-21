Вибух еквівалентний землетрусу. У Британії оцінили наслідки удару по складу у Торопці

Уражений в ніч на 18 вересня стратегічний склад боєприпасів у Торопці розташовується за 500 км від України. Це був один з найбільших складів у Росії та містив понад 30 тисяч тонн снарядів.

Як вважає британська розвідка, причиною ураження 107 арсеналу ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ) було неналежне зберігання боєприпасів.

У 2018 році склад було модернізовано після кількох інцидентів з вибухами. Один із таких вибухів стався у червні 2011 року в Пугачево (Удмуртія) і призвів до пошкоджень 3000 будинків і евакуації 30 тисяч осіб.

У Міноборони Британії пояснюють, що неналежне зберігання боєприпасів спричинило ланцюгову реакцію каскадних детонацій у бункерній системі, що призвело до величезних втрат снарядів.

"Вибух у Торопці був зафіксований силою 2,7 за шкалою Ріхтера, що еквівалентно легкому землетрусу, пожежі охопили територію завширшки 6 км", - йдеться у зведенні.

Розвідка додає, що попри те, що ця втрата є частиною ширшої мережі постачання, вона, швидше за все, порушить наземні операції Росії, особливо в Курській області.