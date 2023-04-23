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Вибух у Чорноморську. ЗМІ повідомляють про детонацію саморобної бомби

Фото: у Чорноморську 22 квітня вибухнула саморобна бомба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Чорноморську Одеської області 22 квітня пролунав потужний вибух. Ймовірно, здетонувала саморобна бомба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Видання, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, зазначає, що вчора в одно з гаражів у місті Чорноморськ вибухнула саморобна бомба.

"У 49-річного потерпілого відірвало обидві ноги, крім того, він отримав рвану рану паху. Чоловіка відвезли до реанімації", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, з гаража сапери вилучили 122 боєприпаси, серед яких гранати радянського та "натовського" зразка.

Нагадаємо, вчора у Чорноморську пролунав потужний вибух у гаражі, який належить 78-річній жінці. Поліція повідомила, що внаслідок інциденту постраждав син жінки, а за фактом вибуху відкрили кримінальну справу.

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