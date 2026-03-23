Вибух у Чернігові: поліція та "АТБ" розкрили причину і деталі

"Попередньо встановлено, що вибух у супермаркеті стався під час відбиття ворожої атаки на Чернігів. Наразі тривають слідчі дії", - йдеться у заяві правоохоронців.

Пресслужба "АТБ" повідомила, що слідчо-оперативна група, патрульна поліції, вибухотехніки та криміналісти після прибуття на місце події попередньо встановили причину вибуху.

"Причиною став невеликий небезпечний предмет, який під час відбиття ворожої дронової атаки на Чернігів впав, пробив дах магазину та здетонував на підлозі", - сказано в заяві.

Експерти поки ще з’ясовують, що саме це був за предмет, але, згідно з попередніми даними, він мав доволі невелику вибухову силу.

Станом на зараз ситуація повністю під контролем, торгівельний зал супермаркету обстежено.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 22 березня, у Чернігові стався вибух в супермаркеті "АТБ", внаслідок якого поранення отримали чотири людини. Інцидент стався на вулиці Льотній. Попередньо встановлено, що у супермаркеті вибухнув невідомий предмет.