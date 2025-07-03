Вибух біля Житомира: кількість постраждалих перевищила 20, серед них діти

Зокрема, Бунечко підтвердив, що вибух стався не на АЗС, а на підприємстві. За його словами, наразі відомо про двох загиблих. Тіло одного вже деблоковано. Іншого ще шукають рятувальники.

"Ті, хто загинули, знаходилися на підприємстві", - каже Бунечко.

А ось кількість поранених зросла до 24 людей. Серед них 4 дитини.

"Багато постраждалих були вдома. Із 24 людей, доставлених до медзакладів, 4 дітей. Окрім того, фіксуємо самозвернення людей, тому додаткову інформацію подамо пізніше", - сказав голова ОВА.

Він додав, що близько 25 будинків знищені вщент, а про кількість пошкоджених будинків повідомлять пізніше, бо зараз триває огляд всіх домоволодінь.

Вибух біля Житомира

Близько 18:00 середи, 2 липня, на трасі Київ-Чоп, неподалік міста Житомир, стався масштабний вибух. Спочатку повідомлялось, що вибух стався на автозаправній станції. Однак згодом місцева влада заявила, що інцидент стався неподалік АЗС - на двох підприємствах.