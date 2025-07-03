ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вибух біля Житомира: кількість постраждалих перевищила 20, серед них діти

Четвер 03 липня 2025 00:16
UA EN RU
Вибух біля Житомира: кількість постраждалих перевищила 20, серед них діти Фото: Віталій Бунечко (з відкритих джерел)
Автор: Наталія Кава

Кількість постраждалих внаслідок вибуху неподалік Житомира у середу ввечері, 2 липня, зросла до 24 осіб. Серед них - чотири дитини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Зокрема, Бунечко підтвердив, що вибух стався не на АЗС, а на підприємстві. За його словами, наразі відомо про двох загиблих. Тіло одного вже деблоковано. Іншого ще шукають рятувальники.

"Ті, хто загинули, знаходилися на підприємстві", - каже Бунечко.

А ось кількість поранених зросла до 24 людей. Серед них 4 дитини.

"Багато постраждалих були вдома. Із 24 людей, доставлених до медзакладів, 4 дітей. Окрім того, фіксуємо самозвернення людей, тому додаткову інформацію подамо пізніше", - сказав голова ОВА.

Він додав, що близько 25 будинків знищені вщент, а про кількість пошкоджених будинків повідомлять пізніше, бо зараз триває огляд всіх домоволодінь.

Вибух біля Житомира

Близько 18:00 середи, 2 липня, на трасі Київ-Чоп, неподалік міста Житомир, стався масштабний вибух. Спочатку повідомлялось, що вибух стався на автозаправній станції. Однак згодом місцева влада заявила, що інцидент стався неподалік АЗС - на двох підприємствах.

Наразі відомо, що внаслідок вибуху пошкоджено три лінії електропередач.

Детально про те, що відомо про вибух - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир Вибух
Новини
ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну
ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду