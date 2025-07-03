Взрыв возле Житомира: количество пострадавших превысило 20, среди них дети

Количество пострадавших в результате взрыва недалеко от Житомира в среду вечером, 2 июля, возросло до 24 человек. Среди них - четыре ребенка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Бунечко.

В частности, Бунечко подтвердил, что взрыв произошел не на АЗС, а на предприятии. По его словам, сейчас известно о двух погибших. Тело одного уже деблокировано. Другого еще ищут спасатели.

"Те, кто погибли, находились на предприятии", - говорит Бунечко.

А вот количество раненых возросло до 24 человек. Среди них 4 ребенка.

"Многие пострадавшие были дома. Из 24 человек, доставленных в медучреждения, 4 детей. Кроме того, фиксируем самообращение людей, поэтому дополнительную информацию подадим позже", - сказал глава ОГА.

Он добавил, что около 25 домов уничтожены полностью, а о количестве поврежденных домов сообщат позже, потому что сейчас идет осмотр всех домовладений.

Взрыв возле Житомира

Около 18:00 среды, 2 июля, на трассе Киев-Чоп, недалеко от города Житомир, произошел масштабный взрыв. Сначала сообщалось, что взрыв произошел на автозаправочной станции. Однако впоследствии местные власти заявили, что инцидент произошел неподалеку АЗС - на двух предприятиях.