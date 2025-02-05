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Вибух біля ТЦК у Кам'янець-Подільському: відомо про жертву та поранених

Фото: у Кам'янець-Подільську пролунав вибух у приміщенні ТЦК (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Кава

Вдень середи, 5 лютого, у місті Кам'янець-Подільський стався вибух у приміщенні ТЦК. Вже відомо про одну жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОДА Сергія Тюріна.

За його даними, вибух стався близько 13:00 на території Кам’янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки⁩.

"Наразі відомо про одного загиблого та 4 поранених осіб. На місці працюють усі відповідні служби області. Причини та обставини вибуху встановлюються", - повідомив він.

Вибухи у ТЦК

Останніми днями в Україні шириться низка терактів, пов'язана зі співробітниками ТЦК, або місцями їх розташування.

Зокрема, нещодавно теракт було здійснено в будівлі Рівненського обласного ТЦК внаслідок якого загинула людина. За словами начальника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, операції з вибухами в українських ТЦК курують спецслужби Росії.

Напередодні на заправці у Пирятині Полтавської області напали та вбили військового ТЦК. А вже наступного дня стався вибух біля ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області.

Сьогодні стало відомо про вибух у місті Кам'янець-Подільський у приміщенні ТЦК.

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Війна в УкраїніТЦКВибухКам'янець-Подільський