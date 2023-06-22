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Вибух у багатоповерхівці Києва: кількість поранених зросла до 5

Фото: через вибух у багатоповерхівці Києва 22 червня поранення отримали 5 людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через вибух у багатоповерхівці Києва, який стався у четвер, 22 червня, поранення отримали вже 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"За оновленою інформацією внаслідок вибуху в багатоповерхівці в Києві загинуло 2 людини, ще 5 постраждали. Врятовано 18 осіб", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів.

За попередніми даними рятувальників, вибух стався на сьомому поверсі, зруйновані та пошкоджені квартири на 6, 7 і 8 поверхах.

Оновлено. За даними КМВА, о 9:30 рятувальники отримали інформацію, що в будинку ймовірно можуть ще залишитися мешканці.

"О 10:00 евакуйовано жінку. Їй надається перша медична допомога", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Вибух у багатоповерхівці Києва

Вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше – про двох.

Щодо постраждалих, то із пошкоджених квартир врятували 18 осіб. При цьому до цього було відомо, що внаслідок вибуху двох людей госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці.

Детальніше про вибух у Дніпровському районі столиці – у матеріалі РБК-Україна.

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КиївВибух